2019-11-25T18:19:33+03:00
Происшествия

В Прикамье рыбак провалился на пруду под лед и не смог выбраться

Спасатели и полицейские начали патрулировать водоемы края
Андрей МАТЛИН
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На водоемах появились запрещающие знаки. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.На водоемах появились запрещающие знаки. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.
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Ударили первые морозы, и пруды и реки в Пермском крае покрылись льдом. Рыбаки устремились опробовать зимнюю рыбалку, но спасатели предупреждают: лед еще очень тонкий, чтобы по нему ходить.

- Толщина льда, как правило, не превышает пока 5 сантиметров, а передвигаться пешком по нему можно, только когда она будет больше 7 сантиметров, - объяснили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Тонкий лед уже унес одну жизнь: в Большой Соснове рыбак пошел на пруд, сложил рыболовные принадлежности на снег и начал бурить лунку. Лед не выдержал. Намокшая одежда потянула его на дно. Помочь было некому - он был один.

- Было еще два случая, когда рыбаки провалились под лед, но, к счастью, они спаслись, - рассказали спасатели.

В прикамском подразделении МЧС объявили о том, что на водоемах начали выставлять знаки, запрещающие выход на лед.

- Патрулирование будет ежедневным, нарушителей будут штрафовать, - предупредили в этом ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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