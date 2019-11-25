2019-11-25T16:24:39+03:00
Общество

Пермяка, который занял 15 тысяч у микрокредитной организации, осудили на полтора года

Он не вернул деньги компании «Экстра Займ»
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Неслыханная щедрость: все готовы дать деньги!Неслыханная щедрость: все готовы дать деньги!Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Предложения взять деньги в долг без всякой волокиты мы слышим со всех сторон. 40-летний пермяк решил призанять 15 тысяч рублей у ООО «МКК «Экстра Займ».

Как положено, он оформил на свое имя договор и стал тратить денежки. А отдавать их не спешил. Меры увещевания не помогали: гражданин был ранее судимым и к давлению относился спокойно.

Компания обратилась за помощью в силовые структуры. Против заемщика возбудили уголовное дело. Поймать его удалось на том, что он представил микрофинансистам липовую справку о доходах, из которой следовало, что он в состоянии вернуть 15 тысяч, а это было не так.

В итоге мировой судья Пермского судебного района приговорил его к 1 году 5 месяцам колонии общего режима.

- Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей о мошенничестве в сфере кредитования, - объяснили в краевой прокуратуре. – В феврале этого года он предоставил в ООО «Микрокредитная компания «Экстра Займ» поддельную справку о доходах и оформил договор займа на сумму 15 тысяч рублей. Он не намеревался производить выплаты по погашению займа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зять пермского миллиардера стал сенатором Уругвая
Пермское УФАС признало законной передачу здания школы частникам
"Люди выкидывают уже и породистых животных!". Волонтеры спасли от гибели двух вислоухих кошек
Пермский «УРАЛХИМ» подтвердил соответствие международным стандартам ISO
В Прикамье закончились поиски пропавшей 9-летней школьницы
В 2020 году финансирование программы «Молодая семья» в Перми будет увеличено в 2 раза
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается изморозь
Пермяки пожаловались на громкую музыку в нескольких кафе в центре города
В Перми сгорел автомобиль «скорой помощи»
В Перми за год выявили около 6000 незаконных вывесок
«Избивал и унижал». В Прикамье мужчина истязал свою сожительницу
«Машину намотало на столб». В Перми произошло смертельное ДТП
Главный Дед Мороз страны зажжет огни на новой новогодней елке Перми
В Прикамье пьяный водитель устроил ДТП, в котором пострадал ребенок
После истории с пермячкой, которая нашла у себя деньги банка приколов, почтальона проверят на полиграфе
Главный врач пермской станции «скорой помощи» покинул свой пост
В Перми установили новый арт-объект в виде огромного смартфона
Пермяк угнал автомобиль, поработал таксистом и сбежал
В Перми водитель «Мерседеса» устроил ДТП и сбежал
На трассе в Прикамье столкнулись фура и легковушка
В Прикамье 200 тысяч семей получили сертификат на маткапитал
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается гололед и изморозь
Главный Дед Мороз страны выехал из Челябинска в Пермь