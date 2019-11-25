Пермяка, который занял 15 тысяч у микрокредитной организации, осудили на полтора года

СЕГОДНЯ 16:24 2019-11-25T16:24:39+03:00

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Предложения взять деньги в долг без всякой волокиты мы слышим со всех сторон. 40-летний пермяк решил призанять 15 тысяч рублей у ООО «МКК «Экстра Займ».

Как положено, он оформил на свое имя договор и стал тратить денежки. А отдавать их не спешил. Меры увещевания не помогали: гражданин был ранее судимым и к давлению относился спокойно.

Компания обратилась за помощью в силовые структуры. Против заемщика возбудили уголовное дело. Поймать его удалось на том, что он представил микрофинансистам липовую справку о доходах, из которой следовало, что он в состоянии вернуть 15 тысяч, а это было не так.

В итоге мировой судья Пермского судебного района приговорил его к 1 году 5 месяцам колонии общего режима.

- Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей о мошенничестве в сфере кредитования, - объяснили в краевой прокуратуре. – В феврале этого года он предоставил в ООО «Микрокредитная компания «Экстра Займ» поддельную справку о доходах и оформил договор займа на сумму 15 тысяч рублей. Он не намеревался производить выплаты по погашению займа.

ИСТОЧНИК KP.RU