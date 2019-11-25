Пермское УФАС признало законной передачу здания школы частникам

СЕГОДНЯ 14:45 2019-11-25T14:52:55+03:00

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Антимонопольная служба не нашла нарушений в действиях администрации города. Издание «Рифей-Пермь» сообщает о том, что УФАС закончило проверку действий мэрии при сдаче в аренду корпуса школы №25 центру развития ребенка «Золотой ключик».

По мнению прокуратуры, передача здания в микрорайоне Данилиха неэффективной. Мэрия Перми предоставила надзорному органу все необходимые документы для проверки.

- Центр развития ребенка «Золотой ключик» осуществляет образовательную деятельность и вправе заключать договоры аренды без проведения торгов. Нарушений антимонопольного законодательства в действиях администрации Перми при передаче корпуса школы № 25 в аренду частной организации не найдено. Поэтому ведомство отказало в возбуждении дела, - пояснил руководитель Пермского УФАС РФ Александр Плаксин.

ИСТОЧНИК KP.RU