Пермское УФАС признало законной передачу здания школы частникам
Антимонопольная служба не нашла нарушений в действиях администрации города. Издание «Рифей-Пермь» сообщает о том, что УФАС закончило проверку действий мэрии при сдаче в аренду корпуса школы №25 центру развития ребенка «Золотой ключик».
По мнению прокуратуры, передача здания в микрорайоне Данилиха неэффективной. Мэрия Перми предоставила надзорному органу все необходимые документы для проверки.
- Центр развития ребенка «Золотой ключик» осуществляет образовательную деятельность и вправе заключать договоры аренды без проведения торгов. Нарушений антимонопольного законодательства в действиях администрации Перми при передаче корпуса школы № 25 в аренду частной организации не найдено. Поэтому ведомство отказало в возбуждении дела, - пояснил руководитель Пермского УФАС РФ Александр Плаксин.
ИСТОЧНИК KP.RU