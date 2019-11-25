"Люди выкидывают уже и породистых животных!". Волонтеры спасли от гибели двух вислоухих кошек

СЕГОДНЯ 14:23 2019-11-25T14:25:50+03:00

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Пермские волонтеры называют Нефтекамск настоящим адом для животных. На днях оттуда в пермский приют привезли четырех кошек в ужсном состоянии. Две из них - породистые. Вислоухих кошек хозяева без сожаления выбросили на улицу, где они пытали найти еду и тепло.

Серенький Эль лежал на улице с тяжелой травмой. У малыша открытые перелом передней лапки. Прохожие с отвращением обходили его стороной, ему оставалось только лежать и постепенно умирать. В клинике Элю поставили неутешительный диагноз - лапку уже не спасти.

Другая вислоухая кошка Мегги просто спала на снегу. Малышка отморозила лапки. Кошечка была настолько истощена, что на нее нельзя было смотреть без слез. По словам волонтеров приюта «Матроскин», даже на воду кошка набрасывалась.

- У котенка Хеппи сломано бедро и задняя лапка, у Чернички подозрение на перелом. Каждый шаг причиняет им страдания и боль. И в таком состоянии они, милейшие домашние котятки, были как-то вынуждены выживать, искать еду и воду, - отмечают волонтеры.

Волонтеры надеются, что котята скоро поправятся и найдут хозяев.

ИСТОЧНИК KP.RU