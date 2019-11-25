В Прикамье закончились поиски пропавшей 9-летней школьницы

СЕГОДНЯ 13:45 2019-11-25T13:51:43+03:00

Она ушла на каток и не вернулась

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В Добрянке закончились поиски пропавшей 9-летней девочки. Накануне она ушла кататься на коньках и не вернулась домой. Обеспокоенные родители написали о происшествии в социальных сетях, призывая местных жителей позвонить, если вдруг они увидят ребенка.

Уже во втором часу ночи родные школьницы сообщили, что девочка все это время была у подруги.

- Интересно, почему родители подруги не подумали о том, что надо предупредить и родителей девочки? - пишут в соцсетях местные жители. -Хорошо, что с ребенком все в порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU