В Прикамье закончились поиски пропавшей 9-летней школьницы
Она ушла на каток и не вернулась
-Фото: Василий Вахрин
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В Добрянке закончились поиски пропавшей 9-летней девочки. Накануне она ушла кататься на коньках и не вернулась домой. Обеспокоенные родители написали о происшествии в социальных сетях, призывая местных жителей позвонить, если вдруг они увидят ребенка.
Уже во втором часу ночи родные школьницы сообщили, что девочка все это время была у подруги.
- Интересно, почему родители подруги не подумали о том, что надо предупредить и родителей девочки? - пишут в соцсетях местные жители. -Хорошо, что с ребенком все в порядке.
ИСТОЧНИК KP.RU