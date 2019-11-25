В Перми за год выявили около 6000 незаконных вывесок

СЕГОДНЯ 12:01 2019-11-25T12:01:15+03:00

Больше всего их в Мотовилихинском и Индустриальных районах

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Почти 6000 незаконных вывесок выявили в Перми специалисты городской администрации за год. Большинство владельцев вывесок добровольно переоформили их в соответствии с утвержденными требованиями.

Больше всего нарушения было в Мотовилихинском и Индустриальном районах.

В Мотовилихе было нашли 1617 незаконных объектов, в Индустриальном районе - 1158. Также в тройке лидеров Дзержинский район - 886 нарушений.

Бизнесменам и юридическим лицам, которые не реагируют на требования закона и отказываются самостоятельно переоформлять незаконные вывески, грозит штраф. На граждан в размере от 1 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц – от 2,5 до 7 тысяч рублей, на юридических лиц – от 10 до 25 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU