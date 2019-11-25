В Перми за год выявили около 6000 незаконных вывесок
Почти 6000 незаконных вывесок выявили в Перми специалисты городской администрации за год. Большинство владельцев вывесок добровольно переоформили их в соответствии с утвержденными требованиями.
Больше всего нарушения было в Мотовилихинском и Индустриальном районах.
В Мотовилихе было нашли 1617 незаконных объектов, в Индустриальном районе - 1158. Также в тройке лидеров Дзержинский район - 886 нарушений.
Бизнесменам и юридическим лицам, которые не реагируют на требования закона и отказываются самостоятельно переоформлять незаконные вывески, грозит штраф. На граждан в размере от 1 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц – от 2,5 до 7 тысяч рублей, на юридических лиц – от 10 до 25 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU