2019-11-25T09:38:21+03:00
Происшествия

Пермяк угнал автомобиль, поработал таксистом и сбежал

Полиция просит помощи в установлении личности угонщика
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Фото: скриншот с видео ГУ МВД по Пермскому краюФото: скриншот с видео ГУ МВД по Пермскому краю
Изменить размер текста:

В середине сентября житель Перми совершил преступление. В Ленинском районе Перми мужчина угнал припаркованный автомобиль.

Злоумышленник решил еще подзаработать и сразу после угона подвез двух прохожих. С незнакомых мужчин угонщик взял деньги и довез их до остановки «Язовая». В этом районе мужчина бросил автомобиль и зашел в продуктовый магазин.

Пермяк угнал автомобиль и занялся частным извозом.

Злоумышленник купил бутылку минералки и мороженое. Момент покупки попал на запись камеры.

Автомобиль вернули владельцу, а местонахождение злоумышленника еще не установлено. Полицейские просят пермяков помочь в установлении личности преступника.

Подозреваемому на вид 30-35 лет, мужчина среднего телосложения, рост около 170 см. Был одет в ветровку черного цвета и синие джинсы.

Всех, кому что-либо известно об этом человеке, просят позвонить по телефону: 89993635324. Анонимность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24