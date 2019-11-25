Пермяк угнал автомобиль, поработал таксистом и сбежал

СЕГОДНЯ 09:20 2019-11-25T09:38:21+03:00

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В середине сентября житель Перми совершил преступление. В Ленинском районе Перми мужчина угнал припаркованный автомобиль.

Злоумышленник решил еще подзаработать и сразу после угона подвез двух прохожих. С незнакомых мужчин угонщик взял деньги и довез их до остановки «Язовая». В этом районе мужчина бросил автомобиль и зашел в продуктовый магазин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/745823" frameborder="0"></iframe> Пермяк угнал автомобиль и занялся частным извозом.

Злоумышленник купил бутылку минералки и мороженое. Момент покупки попал на запись камеры.

Автомобиль вернули владельцу, а местонахождение злоумышленника еще не установлено. Полицейские просят пермяков помочь в установлении личности преступника.

Подозреваемому на вид 30-35 лет, мужчина среднего телосложения, рост около 170 см. Был одет в ветровку черного цвета и синие джинсы.

Всех, кому что-либо известно об этом человеке, просят позвонить по телефону: 89993635324. Анонимность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU