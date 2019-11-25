Пермяк угнал автомобиль, поработал таксистом и сбежал
В середине сентября житель Перми совершил преступление. В Ленинском районе Перми мужчина угнал припаркованный автомобиль.
Злоумышленник решил еще подзаработать и сразу после угона подвез двух прохожих. С незнакомых мужчин угонщик взял деньги и довез их до остановки «Язовая». В этом районе мужчина бросил автомобиль и зашел в продуктовый магазин.
Пермяк угнал автомобиль и занялся частным извозом.
Злоумышленник купил бутылку минералки и мороженое. Момент покупки попал на запись камеры.
Автомобиль вернули владельцу, а местонахождение злоумышленника еще не установлено. Полицейские просят пермяков помочь в установлении личности преступника.
Подозреваемому на вид 30-35 лет, мужчина среднего телосложения, рост около 170 см. Был одет в ветровку черного цвета и синие джинсы.
Всех, кому что-либо известно об этом человеке, просят позвонить по телефону: 89993635324. Анонимность гарантируется.
ИСТОЧНИК KP.RU