В Прикамье 200 тысяч семей получили сертификат на маткапитал

СЕГОДНЯ 06:45 2019-11-25T06:45:43+03:00

Всего за 12 лет выдали сертификатов на сумму 63 миллиарда рублей

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В Пермском крае 24 ноября вручили сертификат на материнский капитал 200- тысячной семье. Юбилейной стала семья Лобановых. У Елены и Андрея Лобановых двое детей.

Сертификат вручал Максим Решетников. Губернатор пожелал родителям сил и вдохновения для воспитания малышей.

За 12 лет действия акции в Прикамье выдали сертификатов на сумму 63 миллиарда рублей. Благодаря материальной поддержке улучшить жилищные условия смогли 150 тысяч семей, еще 8 тысяч семей вложили средства в образование детей, более 100 матерей направили сертификат на формирование накопительной части своей пенсии.

В 2020 году власти Прикамья планируют выдать сертификаты еще 3 тысячам семей.

ИСТОЧНИК KP.RU