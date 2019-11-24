2019-11-24T19:49:07+03:00
Общество

Главный Дед Мороз страны выехал из Челябинска в Пермь

К нам добрый волшебник прибудет через три дня
Андрей МАТЛИН
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В этом году у доброго волшебника шуба красного цвета.В этом году у доброго волшебника шуба красного цвета.Фото: Алексей КОСЕНЧУК
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Пермь станет девятым по счету городом, который посетит всероссийский Дед Мороз в преддверии новогодних праздников. Сегодня в воскресенье он попрощался с челябинцами.

- Челябинск – восьмой город, который я посетил, - сказал он на прощание. - До вас я был в Екатеринбурге, а следующий город - Пермь.

Добрый волшебник сообщил, что уже проехал более 40 тысяч километров и подарил 325 тонн подарков. Всего ему предстоит объехать 28 городов.

До Перми Дедушка Мороз доберется в среду 27 ноября. Днем он встретится с семьей, в которой воспитывается шесть дочерей, и пообщается с ребятами из «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья», которые прислали в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге самодельные подарки.

Вечером в 17.00 он встретится с большими и маленькими пермяками на эспланаде возле здания Законодательного собрания. Дед Мороз поздравит всех с наступающим Новым годом и подарит подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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