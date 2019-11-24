2019-11-24T16:10:00+03:00
Общество

В ноябре в Перми цены на жилье перестали быстро расти и немного упали

Квадратный метр стал дешевле в среднем на один процент
Андрей МАТЛИН
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Цены на жилье за год выросли на 12 процентов.Цены на жилье за год выросли на 12 процентов.
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В этом году цены на недвижимость в краевом центре Прикамья неуклонно повышались и выросли на целых 12 процентов. Если в начале года квадратный метр жилья в среднем стоил 56,3 тысячи рублей, то к октябрю стоимость возросла до 63,7 тысячи рублей. Как обращало внимание пермяков издание «Bussines Class», Пермь при этом оказалась на шестом месте в десятке городов с максимальной динамикой роста стоимости квадратного метра в новостройках.

Однако в ноябре цены на жилье в Перми остановились и даже немного отскочили назад.

Как подсчитали эксперты «Авито недвижимость», они снизились примерно на 1 процент – до 63,1 тысячи рублей.

Быстрый рост цен на недвижимость в этом году эксперты объясняли удорожанием строительных материалов в связи с инфляцией и с переходом от долевого строительства на проектное финансирование. Ноябрьское снижение цен они объясняют сезонным падением спроса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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