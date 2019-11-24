2019-11-24T11:03:27+03:00
Происшествия

«Он в тяжелом состоянии». Поезд «Москва - Владивосток» переехал жителя Перми

Жуткое ЧП произошло на станции Курья
Андрей МАТЛИН
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ЧП произошло на железнодорожном переезде. Фото: УрСУ на транспорте СКР.ЧП произошло на железнодорожном переезде. Фото: УрСУ на транспорте СКР.
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Сегодня рано утром на железнодорожной станции Курья в Перми произошел страшный трагический случай. На железнодорожном переезде скорый поезд «МоскваВладивосток» на полном ходу сбил 40-летнего пермяка. Этот участок дороги не был оборудован для пешеходного перехода.

По сообщениям источников в силовых ведомствах, трагедия случилась в половине шестого утра в районе дома на улице Кочегаров, 59 в микрорайоне Нижняя Курья, на железнодорожном переезде. Пострадавший был сбит поездом №100 сообщением «Владивосток - Москва». Он получил очень тяжелые травмы, ему пришлось отнять обе ноги.

Сейчас он находится на аппарате искусственной вентиляции легких в пермской больнице имени Тверье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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