«Он в тяжелом состоянии». Поезд «Москва - Владивосток» переехал жителя Перми

СЕГОДНЯ 11:03 2019-11-24T11:03:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня рано утром на железнодорожной станции Курья в Перми произошел страшный трагический случай. На железнодорожном переезде скорый поезд «Москва – Владивосток» на полном ходу сбил 40-летнего пермяка. Этот участок дороги не был оборудован для пешеходного перехода.

По сообщениям источников в силовых ведомствах, трагедия случилась в половине шестого утра в районе дома на улице Кочегаров, 59 в микрорайоне Нижняя Курья, на железнодорожном переезде. Пострадавший был сбит поездом №100 сообщением «Владивосток - Москва». Он получил очень тяжелые травмы, ему пришлось отнять обе ноги.

Сейчас он находится на аппарате искусственной вентиляции легких в пермской больнице имени Тверье.

ИСТОЧНИК KP.RU