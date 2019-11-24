В Прикамье нашли исчезнувшего 11-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 09:10 2019-11-24T09:10:42+03:00

Мальчик не был дома пять дней. Фото: соцсети.

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Еще во вторник, 19 ноября, 11-летний школьник Вадим Митин исчез из дома. Как рассказали местным тележурналистам «Свое ТВ» родители мальчика, он пошел гулять, но домой не вернулся.

На следующий день родные пропавшего школьника написали заявление в полицию, и его начали искать.

24 ноября его нашли живым и здоровым. В полиции будут проводить проверку случившегося. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, ранее ребенок уже уходил из дома.

Пользователи березниковских соцсетей высказывают различные предположения, где мог находиться пропавший школьник. Они сообщают, что в последние дни в Березниках прокатилась волна налетов подростков на продуктовые магазины.

ИСТОЧНИК KP.RU