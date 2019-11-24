2019-11-24T09:10:42+03:00
Происшествия

В Прикамье нашли исчезнувшего 11-летнего мальчика

Он пропал во вторник
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Мальчик не был дома пять дней. Фото: соцсети.Мальчик не был дома пять дней. Фото: соцсети.
Изменить размер текста:

Еще во вторник, 19 ноября, 11-летний школьник Вадим Митин исчез из дома. Как рассказали местным тележурналистам «Свое ТВ» родители мальчика, он пошел гулять, но домой не вернулся.

На следующий день родные пропавшего школьника написали заявление в полицию, и его начали искать.

24 ноября его нашли живым и здоровым. В полиции будут проводить проверку случившегося. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, ранее ребенок уже уходил из дома.

Пользователи березниковских соцсетей высказывают различные предположения, где мог находиться пропавший школьник. Они сообщают, что в последние дни в Березниках прокатилась волна налетов подростков на продуктовые магазины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Это малолетний беспредел!». В Прикамье четверо детей ограбили мясной магазин
Смертельное ДТП: в Прикамье легковушка столкнулась с лесовозом
Жителей Прикамья предупредили в МЧС о сильном гололеде и изморози
По пенсии, выданной «билетами банка приколов» началась служебная проверка
Пожилая пермячка получила пенсию «билетами банка приколов»
«Ушел гулять и не вернулся». В Пермском крае ищут 11-летнего мальчика
В Пермском крае возле Чусовского моста пожилая женщина погибла под колесами иномарки
В главном храме Соликамска обнаружили человеческие останки
«По колено в кипятке». В Перми в квартире пятиэтажки прорвало батарею
В Перми водитель опрокинулся в кювет и погиб в ДТП
В Перми расписание автобуса № 2 и электропоездов будет синхронизировано
В ДТП в Пермском крае погибла женщина, еще два человека пострадали
«Просто нелюди какие-то». В Пермском крае волонтерам пришлось усыпить пса, которого расстреляли неизвестные
Суд приостановил деятельность пермского кафе «O-fit» на 30 суток
В ноябре Пермском крае охотники отстрелили семь волков
Кафе в центре Перми оштрафовали за громкую музыку в ночное время
В ДТП в Пермском крае пострадали два грудных младенца