«Это малолетний беспредел!». В Прикамье четверо детей ограбили мясной магазин
В соцсети появилось видеозапись с камеры наблюдения в одном из мясных магазинов в Березниках. На кадрах видно, как четверо малолетних подростков врываются в отдел. Один из них угрожает женщине-продавцу, а остальные начинают быстро забирать товар с прилавка. Затем все четверо быстро убегают.
- Это магазин «Индюшкин» на улице юбилейной, - сообщают пользователи страницы ВКонтакте группы «ЧП Березники». - Сегодня было три налёта на магазины Куединского мясокомбината.
В Прикамье подростки напали на мясной магазин. Видео: группа ВК "ЧП Березники".
Как обращают внимание пользователи соцсетей, малолетние налетчики даже не скрывают свои лица, которые фиксирует видеокамера наблюдения. И при этом отмечают, что им, скорее всего, еще нет и 14 лет, а значит, уголовной ответственности они могут избежать.
- Эта компашка по ближайшим населенным пунктам орудует, по магазинам воруют, - пишет жительница Березников. - Их вряд ли кто-то тронет: малолетки бешеные.
ИСТОЧНИК KP.RU