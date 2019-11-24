«Это малолетний беспредел!». В Прикамье четверо детей ограбили мясной магазин

СЕГОДНЯ 08:36 2019-11-24T08:47:51+03:00

Как сообщают очевидцы, всего было три налета на торговые точки [видео]

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В соцсети появилось видеозапись с камеры наблюдения в одном из мясных магазинов в Березниках. На кадрах видно, как четверо малолетних подростков врываются в отдел. Один из них угрожает женщине-продавцу, а остальные начинают быстро забирать товар с прилавка. Затем все четверо быстро убегают.

- Это магазин «Индюшкин» на улице юбилейной, - сообщают пользователи страницы ВКонтакте группы «ЧП Березники». - Сегодня было три налёта на магазины Куединского мясокомбината.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="184" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/745681" frameborder="0"></iframe> В Прикамье подростки напали на мясной магазин. Видео: группа ВК "ЧП Березники".

Как обращают внимание пользователи соцсетей, малолетние налетчики даже не скрывают свои лица, которые фиксирует видеокамера наблюдения. И при этом отмечают, что им, скорее всего, еще нет и 14 лет, а значит, уголовной ответственности они могут избежать.

- Эта компашка по ближайшим населенным пунктам орудует, по магазинам воруют, - пишет жительница Березников. - Их вряд ли кто-то тронет: малолетки бешеные.

ИСТОЧНИК KP.RU