2019-11-24T06:27:36+03:00
Общество

Жителей Прикамья предупредили в МЧС о сильном гололеде и изморози

Особенно много льда и инея будет к востоку от Перми
Андрей МАТЛИН
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Синий иней.Синий иней.Фото: Василий Вахрин
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Морозы отступили, но погода продолжает преподносить прикамцам сюрпризы. В главном управлении МЧС по Пермскому краю предупредили жителей региона о том, что во многих местах на дорогах будет гололед, а деревья окутает иней.

- В отдельных районах будут наблюдаться сильные гололедно-изморозевые отложения, - сообщил в этом ведомстве со ссылкой на прогнозы синоптиков. - По восточным территориям края эти отложения могут быть особенно значительными.

Как и всегда в таких случаях спасатели советуют не приближаться к высоким деревьям, рекламным щитам, электрическим опорам, пешеходам и водителям рекомендуют быть осторожными и внимательными.

Каких-то других экстремальных погодных явлений сегодня не ожидается. Будет облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура воздуха днем от -2 до -7 градусов, ветер – 3-8 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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