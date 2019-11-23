2019-11-23T13:23:18+03:00
Происшествия

«Ушел гулять и не вернулся». В Пермском крае ищут 11-летнего мальчика

Информация о пропавшем ребенке появилась в соцсетях
Алена ОВЧИННИКОВА
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Митин Вадим Сергеевич, 11 лет. Фото: Свое ТВ — официальная страницаМитин Вадим Сергеевич, 11 лет. Фото: Свое ТВ — официальная страница
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В Березниках ищут пропавшего 11-летнего мальчика Вадима Митина. Известно, что 19 ноября ребенок ушел гулять, но домой так и не вернулся. Родители мальчика обратились с просьбой помочь в поисках к местным тележурналистам «Свое ТВ». Информацию разместили в соцсетях.

- 20 ноября в полицию от родителей мальчика поступило заявление, - сообщили «КП-Пермь» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Известно, что ранее ребенок уже уходил из дома. Сейчас сотрудники полиции занимаются его розысками.

Митин Вадим Сергеевич, 11 лет.

На вид 10 лет, рост около 143 см, плотного телосложения, волосы светло-русые, стрижка короткая, глаза голубые, пухлые губы.

Был одет: голубая вязаная шапка, черный пуховик, темно-синее спортивное трико, черные зимние ботинки

Если вам что-либо известно о пропавшем мальчике, обратитесь в ближайшее отделение полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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