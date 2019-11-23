2019-11-23T12:16:33+03:00
Происшествия

В главном храме Соликамска обнаружили человеческие останки

В ситуации разбирался Следственный комитет
Алена ОВЧИННИКОВА
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Следователи назначили экспертизу, выяснилось, что найденный скелет не имел повреждений.Следователи назначили экспертизу, выяснилось, что найденный скелет не имел повреждений.Фото: архив "КП"
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В начале осени в Троицком Соборе Соликамска во время раскопок под полом были обнаружены человеческие останки.

Сотрудники следственного комитета провели экспертизу, которая показала, что захороненный скелет не имел повреждений и ему более 20 лет, поэтому в СК прекратили уголовное дело.

- Захоронения под Троицким собором в Соликамске – не редкость, - выяснили журналисты местного телевидения «Свое ТВ». – До того, как в 1773 году для захоронений было выделено место на восточной окраине Соликамска, усопших местных жителей хоронили возле церквей.

Несмотря на то, что в городе появилось официальное кладбище, знатных людей, прославивших свой город, все равно продолжали хоронить в алтарных склепах на протяжении еще 100 с лишним лет.

Выяснить, кому могли принадлежать найденные не так давно человеческие останки невозможно, так как не сохранилось документов, в которых указано, какие горожане были похоронены в Троицком соборе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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