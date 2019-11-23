В главном храме Соликамска обнаружили человеческие останки
В начале осени в Троицком Соборе Соликамска во время раскопок под полом были обнаружены человеческие останки.
Сотрудники следственного комитета провели экспертизу, которая показала, что захороненный скелет не имел повреждений и ему более 20 лет, поэтому в СК прекратили уголовное дело.
- Захоронения под Троицким собором в Соликамске – не редкость, - выяснили журналисты местного телевидения «Свое ТВ». – До того, как в 1773 году для захоронений было выделено место на восточной окраине Соликамска, усопших местных жителей хоронили возле церквей.
Несмотря на то, что в городе появилось официальное кладбище, знатных людей, прославивших свой город, все равно продолжали хоронить в алтарных склепах на протяжении еще 100 с лишним лет.
Выяснить, кому могли принадлежать найденные не так давно человеческие останки невозможно, так как не сохранилось документов, в которых указано, какие горожане были похоронены в Троицком соборе.
ИСТОЧНИК KP.RU