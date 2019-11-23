«По колено в кипятке». В Перми в квартире пятиэтажки прорвало батарею

СЕГОДНЯ 11:49 2019-11-23T11:50:09+03:00

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ЧП произошло 22 ноября в пятиэтажном доме на улице Лодыгина в Свердловском районе Перми. Вечером в квартире на пятом этаже прорвало батарею отопления. Горячая вода хлынула в квартиру, а потом начала бежать по стояку и заливать нижние этажи. В воде оказалось все: потолки, полы, стены. Люди были вынуждены ходить по колено в кипятке.

- Жильцы звонили в свою управляющую компанию, но в дежурке никто не брал трубку, - рассказали «КП-Пермь» очевидцы. – Поэтому обратились в аварийные службы. В итоге удалось перекрыть трубу в подвале, но вода из батареи продолжала бежать. Выяснилось для того, чтобы справиться с коммунальной аварией, нужно было менять вентиль.

В результате работы в аварийной квартире затянулись далеко за полночь.

ИСТОЧНИК KP.RU