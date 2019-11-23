2019-11-23T11:50:09+03:00
Происшествия

«По колено в кипятке». В Перми в квартире пятиэтажки прорвало батарею

Горячей водой залило нижние этажи
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Кипяток из батареи отопления залил нижние этажи.Кипяток из батареи отопления залил нижние этажи.Фото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

ЧП произошло 22 ноября в пятиэтажном доме на улице Лодыгина в Свердловском районе Перми. Вечером в квартире на пятом этаже прорвало батарею отопления. Горячая вода хлынула в квартиру, а потом начала бежать по стояку и заливать нижние этажи. В воде оказалось все: потолки, полы, стены. Люди были вынуждены ходить по колено в кипятке.

- Жильцы звонили в свою управляющую компанию, но в дежурке никто не брал трубку, - рассказали «КП-Пермь» очевидцы. – Поэтому обратились в аварийные службы. В итоге удалось перекрыть трубу в подвале, но вода из батареи продолжала бежать. Выяснилось для того, чтобы справиться с коммунальной аварией, нужно было менять вентиль.

В результате работы в аварийной квартире затянулись далеко за полночь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пожилая пермячка получила пенсию «билетами банка приколов»
«Ушел гулять и не вернулся». В Пермском крае ищут 11-летнего мальчика
В Пермском крае возле Чусовского моста пожилая женщина погибла под колесами иномарки
В главном храме Соликамска обнаружили человеческие останки
В Перми водитель опрокинулся в кювет и погиб в ДТП
В Перми расписание автобуса № 2 и электропоездов будет синхронизировано
В ДТП в Пермском крае погибла женщина, еще два человека пострадали
«Просто нелюди какие-то». В Пермском крае волонтерам пришлось усыпить пса, которого расстреляли неизвестные
Суд приостановил деятельность пермского кафе «O-fit» на 30 суток
В ноябре Пермском крае охотники отстрелили семь волков
Кафе в центре Перми оштрафовали за громкую музыку в ночное время
В ДТП в Пермском крае пострадали два грудных младенца