2019-11-23T08:41:14+03:00
Общество

В Перми расписание автобуса № 2 и электропоездов будет синхронизировано

Расписание маршрута от «Перми - 2» до «Перми - 1» изменится с 25 ноября
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Расписание автобуса № 2 и электропоездов будет синхронизировано.Расписание автобуса № 2 и электропоездов будет синхронизировано.Фото: Василий Вахрин
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В городском в департаменте дорог и транспорта напомнили, что с понедельника, 25 ноября в Перми меняется расписание движения автобусного маршрута № 2 сообщением «станция «Пермь-2» – станция «Пермь-1».

- Для удобства пассажиров отправления маршрута в утренние часы от станции «Пермь-1» до «Перми – 2» синхронизированы со временем прибытия и отправления электропоездов, - сообщили в пресс-службе администрации Перми. - С подробным расписанием, а также следованием транспорта в режиме on-line можно будет ознакомиться на сайте Общественного транспорта Перми.

Напомним, автобус № 2 поедет по улицам Ленина, Комсомольскому проспекту, Пермской, снова по Комсомольскому проспекту и Монастырской. В обратном направлении изменений не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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