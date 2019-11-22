2019-11-22T19:33:49+03:00
Происшествия

«Просто нелюди какие-то». В Пермском крае волонтерам пришлось усыпить пса, которого расстреляли неизвестные

10 дней собака умирала от голода, выстрелом у нее была пробита трахея
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: группа Вконтакте «Группа помощи бездомным животным г.Нытва».Фото: группа Вконтакте «Группа помощи бездомным животным г.Нытва».
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«Это уголовное преступление», «Мягких облачков тебе», «Просто нелюди какие-то», «Деять дней в морозы мучался, как выжил - непонятно», «Люди, что вы творите?», - это лишь малая часть комментариев, оставленных жителями в группе нытвенских волонтеров.

22 ноября в центре Нытвы был найден молодой умирающий пес. Он находился в ужаснейшем состоянии, в крайней степени истощении.

- У него две огромные дыры на шее, из которых вытекала еда, которую он сквозь боль пытался хоть немного съесть! – написали в «Группе помощи бездомным животным г.Нытва» Вконтакте волонтеры. - По словам жильцов в пса стреляли десять дней назад. Все эти дни собака умирала от голода, боли и последствий издевательства.

После того как волонтеры забрали животное и осмотрели, было принято решение о том, чтобы прекратить мучения собаки. Было слишком поздно, чтобы помочь этому псу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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