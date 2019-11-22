2019-11-22T18:43:54+03:00
Происшествия

В ноябре Пермском крае охотники отстрелили семь волков

Из-за активности хищников с ними идет борьба
Алена ОВЧИННИКОВА
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Больше всего от волков страдают жители поселка Усть-Черная в Гайнском районе, где хищники загрызли 10 собак.Больше всего от волков страдают жители поселка Усть-Черная в Гайнском районе, где хищники загрызли 10 собак.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Этой осенью жители Пермского края не раз сталкивались с тем, что волки выходят к человеческому жилью и нападают на домашних животных. Больше всего страдают жители поселка Усть-Черная в Гайнском районе, где волки загрызли 10 собак. А также в Чердынском районе, где хищник хотел напасть на местного жителя, но тот спасся криком.

- Всего в 2019 году на территории Пермского края было 146 волков, - сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии Пермского края. - С начала ноября в рамках регулирования численности волка охотники-волчатники добыли уже 7 особей. Накануне, 21 ноября бригада охотников добыла особь волка в границах поселка Кушмангорт Чердынского городского округа.

Ситуация, связанная с активностью волка в Пермском крае, находится на контроле Минприроды Пермского края: ежегодно объявляется регулирование численности волка. Охотпользователям и охотникам выдаются разрешения, дающие право производить добычу волков как в сезон охоты, так и в закрытое для охоты время года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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