Кафе в центре Перми оштрафовали за громкую музыку в ночное время

СЕГОДНЯ 18:21 2019-11-22T18:21:54+03:00

Руководству кафе назначен штраф в сумме 10000 рублей и выдано предписание об устранении нарушений. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Она играла до пяти-шести утра и мешала спать жильцам

Изменить размер текста: A A

Пермяки, живущие в доме на ул. Революции, 26 не выдержали соседства с кафе «BIVOShop» и кафе «REBRAShop» и написали заявление в Роспотребнадзор. Дело в том, что в заведении, которое находится в жилом пятиэтажном доме, до раннего утра играла музыка, которая мешала спать жильцам.

- По обращению граждан Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю была проведена внеплановая проверка в отношении ООО «БИВО», осуществляющего деятельность по оказанию услуг общественного питания, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Пермскому краю. - В ходе проверки факты, указанные в обращении, подтвердились.

Специалисты Роспотребнадзора вынесли постановление об административном правонарушении по ст.6.4 КоАП, руководству кафе назначен штраф в сумме 10000 рублей и выдано предписание об устранении нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU