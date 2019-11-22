Кафе в центре Перми оштрафовали за громкую музыку в ночное время
Пермяки, живущие в доме на ул. Революции, 26 не выдержали соседства с кафе «BIVOShop» и кафе «REBRAShop» и написали заявление в Роспотребнадзор. Дело в том, что в заведении, которое находится в жилом пятиэтажном доме, до раннего утра играла музыка, которая мешала спать жильцам.
- По обращению граждан Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю была проведена внеплановая проверка в отношении ООО «БИВО», осуществляющего деятельность по оказанию услуг общественного питания, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Пермскому краю. - В ходе проверки факты, указанные в обращении, подтвердились.
Специалисты Роспотребнадзора вынесли постановление об административном правонарушении по ст.6.4 КоАП, руководству кафе назначен штраф в сумме 10000 рублей и выдано предписание об устранении нарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU