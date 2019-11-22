В ДТП в Пермском крае пострадали два грудных младенца

СЕГОДНЯ 17:15 2019-11-22T17:16:52+03:00

Они находились в салоне отечественной легковушки без детских удерживающих кресел

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ДТП, в котором пострадали два грудных младенца, произошло 20 ноября в Верещагино. Один малыш получил такие травмы, что медикам пришлось его госпитализировать. Второму ребенку назначено амбулаторное лечение.

- 25-летний водитель за рулем «Лада-21119» двигался по улице Карла Маркса, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Не справившись с управлением, мужчина выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota Corolla. В результате аварии пострадали два малолетних пассажира отечественного автомобиля. Они находились в салоне без детских удерживающих кресел.

Выяснилось, что одного ребенка держал на руках пассажир, а второго – водитель, управлявший автомобилем. Сейчас по факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU