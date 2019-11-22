В Перми многодетным семьям начали выдавать деньги вместо земли

СЕГОДНЯ 15:06 2019-11-22T15:06:02+03:00

До конца года выплату могут получить 23 семьи

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Многодетным пермякам начали выдавать деньги вместо земли. Издание «Business Class» сообщает о том, что сейчас за выплатой обратились 673 семьи. До конца в 2019 году выплату успеют получить 23 семьи.

Заявление на альтернативную поддержку принимают уже полтора месяца, начиная с 4 ноября. Единовременная выплата составляет 250 тысяч рублей. Деньги должны быть потрачены на покупку участка.

В проект бюджета 2020-2022 годы заложено по 50 миллионов на выплаты многодетным семьям.

ИСТОЧНИК KP.RU