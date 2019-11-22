2019-11-22T14:18:53+03:00
Общество

В Перми начинают работу открытые катки

Всего в этом году откроют 64 катка
Лилия Абибулаева
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Фото: Трудовые резервыФото: Трудовые резервы
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На прошлой неделе стояла по-настоящему зимняя погода, и уже в эти выходные откроются первые открытые катки.

Гостей ждет каток на стадионе «Трудовые резервы» и каток на стадионе «Юность». Время катания для посетителей в рамках режима работы не ограничено. В субботу можно будет покататься с 16:00 до 22:00, а в воскресенье с 15:00 до 22:00. Для посетителей с детьми действует льготная цена. Для жителей района также будет работать каток по адресу: улица Нейвинская, 14.

Традиционно откроется каток в сквере им. Субботина около монумента «МиГ на взлете»

В Мотовилихинском районе откроются несколько катков: около детского центра им. Соломина, около УДС «Молот», чуть позже залью каток у Цирка.

В Кировском районе катки планируется открыть по адресам: улица Мензелинская, 12, улица Агрономическая, 23 (бесплатно), улица Маршала Рыбалко, 106 (платно), улица Ласьвинская, 1 (на улице выход на лед бесплатный, на корте платный), в сквере им. Александра Невского (бесплатно), на территории ТСЖ по улице Маршала Рыбалко, 99в, улица Автозаводская, 31(бесплатно).

В Дзержинском районе катки начнут работать с декабря: улица Маяковского, 33, улица Хабаровская, 36, улица Костычева, 33, улица Мильчакова, 22, улица Строителей, 10, выход на лед бесплатный. На стадионе «Локомотив», и по адресу: улица Докучаева, 21 выход на лед платный. Также каток откроется на лыжной базе ПГНИУ на улице Гатчинской, 15. Режим его работы: в будни с 9:30 до 23:00, в выходные с 10:00 до 17:00. Каток предусмотрен и в районном ледовом городке, который появится в сквере им. Дзержинского, он будет работать ежедневно с 9:00 до 22:00. Выход на лед бесплатный.

В Индустриальном районе планируется заливка катков по адресам: улица Геологов, 1, улица Качалова, 15, улица Архитектора Свиязева, 17, улица Советской Армии, 37, шоссе Космонавтов, 158а (СК им. Сухарева), улица Танкистов,56, улица Милиционера Власова, 17, шоссе Космонавтов, 166, улица Композитора Глинки, 6, улица Космонавта Леонова, 14, улица Кавалерийская, 3а.

В Орджоникидзевском районе будут функционировать 11 катков. Их только начали заливать

ИСТОЧНИК KP.RU

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