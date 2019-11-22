«Я не хочу терять внука». В Прикамье пенсионерка попросила помощи у детского омбудсмена
К уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае обратилась «многодетная бабушка». Женщина рассказала, что после смерти дочери воспитывает ее детей.
Старший ребенок стал отдаляться от семьи, связался с плохой компанией, принимать наркотики. Мальчика направили в наркологической больнице. Женщина боялась, что после окончания лечения внука заберут органы опеки.
- Я била во все колокола. Ребенок находится на лечении в наркологическом отделении, потом органы опеки хотят отправить его в Добрянку, но он оттуда сбежит и снова вернется к наркотикам. Может быть, есть возможность определить его в школу закрытого типа? Я не хочу терять внука. С уважением, Бабушка, - написала женщина.
Светлана Денисова написала запрос в министерство социального развития, и КДНиЗП. После обращения уполномоченного мальчика передали на воспитание отцу.
ИСТОЧНИК KP.RU