«Я не хочу терять внука». В Прикамье пенсионерка попросила помощи у детского омбудсмена

СЕГОДНЯ 13:46 2019-11-22T13:46:12+03:00

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К уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае обратилась «многодетная бабушка». Женщина рассказала, что после смерти дочери воспитывает ее детей.

Старший ребенок стал отдаляться от семьи, связался с плохой компанией, принимать наркотики. Мальчика направили в наркологической больнице. Женщина боялась, что после окончания лечения внука заберут органы опеки.

- Я била во все колокола. Ребенок находится на лечении в наркологическом отделении, потом органы опеки хотят отправить его в Добрянку, но он оттуда сбежит и снова вернется к наркотикам. Может быть, есть возможность определить его в школу закрытого типа? Я не хочу терять внука. С уважением, Бабушка, - написала женщина.

Светлана Денисова написала запрос в министерство социального развития, и КДНиЗП. После обращения уполномоченного мальчика передали на воспитание отцу.

ИСТОЧНИК KP.RU