В Прикамье за третьего ребенка будут платить 10 703 рублей

СЕГОДНЯ 12:47 2019-11-22T12:47:38+03:00

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В Пермском крае с 2020 года увеличится сумма выплат за третьего ребенка. Она будет равна сумме прожиточного минимума для детей - 10703 рублей.

В 2019 году финансовую поддержку после рождения третьего и последующего ребенка получили 14059 семей. В бюджете Пермского края предусматривается миллиард рублей на поддержку семей, где появился первый, третий и последующие дети.

Изменениями предусмотрено право, на получение ежемесячной денежной выплаты, начиная с месяца рождения ребенка и до достижения им трехлетнего возраста. При этом каждый год родители для получения поддержки должны подавать новое заявление и документы, необходимые для назначения указанной выплаты

ИСТОЧНИК KP.RU