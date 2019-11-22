2019-11-22T12:47:38+03:00
Общество

В Прикамье за третьего ребенка будут платить 10 703 рублей

Сумма выплат увеличится в 2020 году
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В Пермском крае с 2020 года увеличится сумма выплат за третьего ребенка. Она будет равна сумме прожиточного минимума для детей - 10703 рублей.

В 2019 году финансовую поддержку после рождения третьего и последующего ребенка получили 14059 семей. В бюджете Пермского края предусматривается миллиард рублей на поддержку семей, где появился первый, третий и последующие дети.

Изменениями предусмотрено право, на получение ежемесячной денежной выплаты, начиная с месяца рождения ребенка и до достижения им трехлетнего возраста. При этом каждый год родители для получения поддержки должны подавать новое заявление и документы, необходимые для назначения указанной выплаты

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми многодетным семьям начали выдавать деньги вместо земли
В Перми открылась выставка гардероба Владимира Маяковского
В Перми начинают работу открытые катки
«Я не хочу терять внука». В Прикамье пенсионерка попросила помощи у детского омбудсмена
В Перми сотрудница банка воровала деньги с карт клиентов
В выходные в Прикамье наступит потепление
В Перми женщина отсудила у автоцентра 540 тысяч рублей за побитую машину
«Горнолыжный экспресс» в Губаху начнет ходить с 1 декабря
Житель Прикамья ограбил кафе на вокзале Пермь-2
В Прикамье за инсценировку покушения на свое убийство осудят депутата Заксобрания
В машине 30-летнего пермяка нашли 47 килограммов гашиша
Реклама мужского клуба с изображением полуголой девушки оскорбила пермяков
В Прикамье продолжат обучение фельдшеров и акушеров выявлению онкопатологий
На 24 перекрестках Перми появились новые светофоры
В Перми увеличилось количество отравившихся после посещения кафе «ОVСЯНКА» и «O-fit»
В центре Перми водитель «BMW» сбил пешехода
В Пермском районе осудили мотоциклиста, который сбил ребенка
В Перми закончились поиски пропавшего 15-летнего подростка
В Перми спасли собаку, упавшую в колодец во время прогулки