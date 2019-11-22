В выходные в Прикамье наступит потепление

СЕГОДНЯ 10:43 2019-11-22T10:43:16+03:00

Температура воздуха в среднем будет на отметке -5 градусов

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Погода в Пермском крае напоминает своеобразные качели. Сперва, наступает резкое похолодание, а потом - резкое потепление.

Температура в Перми начнет расти со второй половины четверга. А к выходным достигнет отметки - 5 градусов. По сравнению с морозами, которые обрушились на Пермский край в начале недели - действительно значительное потепление.

Потепление началось с четверга. В пятницу, 22 сентября, температура продолжит расти. Ночью температура будет на отметке - 14 градусов, днем - 6…-11. Однако в крае возможен небольшой снег.

В выходные дни еще немного потеплеет. Температура будет держаться на отметке - 5

ИСТОЧНИК KP.RU