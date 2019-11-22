В Перми женщина отсудила у автоцентра 540 тысяч рублей за побитую машину

СЕГОДНЯ 10:38 2019-11-22T10:38:37+03:00

В техпаспорте автомобиля не было информации о двух ДТП

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Пермячка приобрела в автоцентре машину с пробегом, но оказалось, что автомобиль побывал в двух авариях. Кроме того, в автоцентре скрутили пробег машины.

Женщина заплатила за автомобиль 540 тысяч рублей, также приобрела диски за 57 тысяч. Продавец предоставил ей информацию о том, что пробег автомобиля составляет 66 000 км. Оказалось, что в действительности машина проехала куда больше - 150 000, еще и побывала в двух авариях.

Пермячка обратилась в суд с иском о расторжении договора и возмещении денег. Суд встал на сторону женщины, так как она подала претензию в пятнадцатидневный срок.

По решению суда, автоцентр должен вернуть пермячке деньги, уплаченные за машину - 540 000 рублей, а также компенсировать моральный вред и штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU