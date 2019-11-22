«Горнолыжный экспресс» в Губаху начнет ходить с 1 декабря

СЕГОДНЯ 10:25 2019-11-22T10:25:36+03:00

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Снега уже достаточно, чтобы надеть ботинки встать на доску и скатиться со снежного склона. Ведущие горнолыжные центры Прикамья уже готовы принять первых спортсменов. А добраться до них станет еще проще.

Любимые горнолыжные курорты Пермского края станут еще ближе. С 1 декабря из Перми в Губаху запустят скоростную электричку.

Электропоезд проследует до станции «Углеуральская». Дальше лыжникам и сноубордистам придется пересесть на автобус и добираться до горы на нем.

Чтобы уехать в Губаху на электричке, придется встать пораньше. Элетропоезд будет отправляться около 7:00. В пути можно будет немного вздремнуть - дорога займет 3 - 3,5 часа. Отправление с горнолыжной базы планируется в 17:50, прибытие в Пермь – в 21:15 – 21:30. Электричка делает остановки на станциях «Мотовилиха», «Молодежная» и «Левшино».

Проезд обойдется в 690 рублей для взрослых, 482 - школьный и студенческий билет, а детский будет стоить 314 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU