Житель Прикамья ограбил кафе на вокзале Пермь-2

СЕГОДНЯ 09:55 2019-11-22T09:55:46+03:00

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В Перми задержали 36-летнего жителя Нытвы за ограбление привокзального кафе. Преступление было совершено в ночь с 19 на 20 ноября.

Мужчина пришел в привокзальное кафе и стал выпивать алкоголь. Увидев, что кассир отвлеклась, злоумышленник подошел к кассе, открыл ее, забрал деньги и попытался скрыться. В погоню за мужчиной бросились две сотрудницы заведения. Сумма ущерба составила 254 тысячи рублей.

Далеко мужчине убежать не удалось. Его задержали сотрудники полиции и доставили в отделение. Там выяснилось, что задержанный работает поваром в Перми и уже был ранее судим. Только освободился из мест лишения свободы, злоупотребляет спиртными напитками.

В отношении него возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU