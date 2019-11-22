2019-11-22T09:33:02+03:00
Происшествия

В машине 30-летнего пермяка нашли 47 килограммов гашиша

За такую партию наркотиков дилер мог получить 12 миллионов рублей
Лилия Абибулаева
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Фото: скриншот с видео ГУ МВД по Пермскому краюФото: скриншот с видео ГУ МВД по Пермскому краю
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Мотовилихинский районный суд признал 30-летнего пермяка виновным и приговорил к 13 годам лишения свободы.

Задержали нарушителя еще в 2017 году. Стоило мужчине припарковать машину, как появились оперативники. При осмотре автомобиля злоумышленника сотрудники полиции нашли 47 килограммов наркотиков.

В машине 30-летнего пермяка нашли 47 килограммов гашиша.

Дилер планировал сбыть их мелкими партиями. Мужчина мог получить за такое количество наркотиков около 12 миллионов рублей.

После задержания злоумышленника арестовали. По истечению срока содержания под стражей следователи избрали ему меру пресечения - подписку о невыезде. Выйдя на свободу, мужчина скрылся от полицейских и был объявлен в федеральный розыск. В августе 2019 года он добровольно пришел в полицию.

Помимо тюремного заключения злоумышленник должен заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей .

ИСТОЧНИК KP.RU

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