2019-11-22T09:12:29+03:00
Общество

Реклама мужского клуба с изображением полуголой девушки оскорбила пермяков

УФАС возбудило антимонопольное дело в отношении владельца клуба
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Пермяки пожаловались на пошлую и непристойную рекламу мужского клуба. Объявление с изображение полуголой женщины в маске, слизывающей белую жидкость, размещено в лифтах пермских многоэтажек.

Возмущенные непристойным содержанием, пермяки обратились в УФАС. Объявление отправили на экспертизу. Представители экспертного совета единогласно поддержали пермяков. По их мнению, реклама не должна выставляться в лифтах, где ездят несовершеннолетние и пожилые люди.

- На основании консультативного мнения членов Экспертного совета при Пермском УФАС России о том, что указанная реклама носит непристойный и оскорбительный характер, мы возбудили дело по признакам нарушения части 6, статьи 5 Закона о рекламе в отношении ООО «Красота и здоровье», поскольку именно в интересах этого Общества распространялась данная реклама, - поясняет начальник отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией Пермского УФАС России Мария Герасимова

Рассмотрение дела назначено на 12 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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