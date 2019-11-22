2019-11-22T08:42:59+03:00
Общество

На 24 перекрестках Перми появились новые светофоры

Особое внимание уделили перекрескам рядом со школами
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В Перми продолжают устанавливать новые светофоры. Отличительная особенность - световое сенсорное табло с надписью «Стойте»/»Идите». Также рядом со школами устанавливают светофоры с мигающим желтым светом. Такие появились, например, возле гимназии №31, школ №72, №146, №20, лицея №4 и других.

На данный момент в Перми 9 новых светофоров. Новые светофоры установлены и уже начали свою работу на перекрёстках улиц Мира и Кавалерийской, Мира и Заслонова, Якутской и Вольской, Луначарского и Матросова, Уинской и Шмидта, Белинского и Сергея Суханова, Полины Осипенко и Газеты «Звезда», а также на улице Гайвинской около остановки общественного транспорта «Камкабель». Новый светофорный объект появился рядом с домом по улице Чернышевского, 32 (ЖК «Арсенал»).

Новые светофоры подключены к автоматизированной системе управления дорожным движением. Благодаря этому удается обеспечить мониторинг дорожной обстановки и управление режимами работы светофоров в реальном времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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