В центре Перми водитель «BMW» сбил пешехода

СЕГОДНЯ 07:38 2019-11-22T07:38:09+03:00

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Вечером 21 ноября в Перми на перекрестке улиц Луначарского и Куйбышева произошло ДТП, в результате которого пострадал 19-летний молодой человек.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, 19-летний пермяк переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал, когда его сбила иномарка.

В результате ДТП парень получил серьезную травму головы и тела, переломы обоих ног. Его отправили в больницу. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском районе осудили мотоциклиста, который сбил ребенка. ДТП произошло в мае 2019 года в селе Култаево. Мотоциклист ехал со скоростью 100 км/ч и не заметил подростка, перебегающего дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU