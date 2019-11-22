В Пермском районе осудили мотоциклиста, который сбил ребенка

СЕГОДНЯ 06:56 2019-11-22T06:56:03+03:00

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К 2 годам ограничения свободы приговорил суд пермского района мотоциклиста за причинение тяжкого вреда здоровью.

ДТП произошло в мае 2019 года в селе Култаево. Мотоциклист ехал со скоростью 100 км/ч и не заметил подростка, перебегающего дорогу. Мужчина сбил парня. В результате аварии ребенок получил тяжкий вред здоровью. Его с травмами отправили в больницу.

Как сообщили в краевой прокуратуре, мотоциклиста также лишили права заниматься любой деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года. Кроме того, он должен заплатить компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU