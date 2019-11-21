2019-11-21T18:22:36+03:00
Общество

В Перми почти на четыре дня закроют движение на улице Героев Хасана

Там будут строить инженерные коммуникации
Екатерина ГАСПЕР
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Движение на улице Героев Хасана перекроют почти на четыре дня.Движение на улице Героев Хасана перекроют почти на четыре дня.Фото: Василий Вахрин
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Как сообщили в городском департаменте дорог и благоустройства, с 14 часов 29 ноября до 6 утра 2 декабря будет закрыто движение на участке улицы Героев Хасана. При этом в выходные дни с 23 по 25 ноября транспорт там будет следовать как обычно. Напомним, ранее движение на Героев Хасана перекрывали по выходным.

Во время перекрытия ООО «Новогор–Прикамье» будет работать на участке улицы на сетях канализации. В связи с этим изменится движение некоторых автобусов. Так, автобус № 19 «Ипподром – микрорайон Липовая гора» и автобус № 75 «микрорайон Соболи – микрорайон Костарево» пойдут по двум участкам, где работ не будет, – из центра города до остановки «улица Нейвинская» и со стороны микрорайона Липовая гора до временной остановки «ОАО «Велта» около дома по ул. Героев Хасана, 64/1.

Маршрут 4т будет следовать от остановки «улица Нейвинская» по улицам Героев Хасана, Хлебозаводская и далее по маршруту, от микрорайона Крохалева – по улицам Хлебозаводская и Героев Хасана.

- Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования, - подчеркнули в городской администрации. – Подрядчику уже поручено расставить соответствующие знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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