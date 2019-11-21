2019-11-21T17:53:18+03:00
Общество

В Перми движение по улице Революции полностью откроют к концу года

А строительство трамвайных путей завершат в следующем году
Екатерина ГАСПЕР
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Сейчас можно проехать по улице Революции от Сибирской до Компроса.Сейчас можно проехать по улице Революции от Сибирской до Компроса.Фото: Василий Вахрин
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Глава Перми Дмитрий Самойлов в четверг, 21 ноября, провел прямой эфир в своем Instagram. Один из вопросов, который задали ему пермяки, касался ремонта на улице Революции.

- Мы планируем запустить автомобильное движение на участке от Комсомольского проспекта до улицы Куйбышева в конце декабря, - отметил глава города. – То есть дней за 10 до Нового года улица Революции должна быть полностью открыта. Такая задача подрядчику уже поставлена, постараемся успеть.

По словам Дмитрия Самойлова, трамвайные пути будут смонтированы и полностью закончены через год, к 2021 году.

Напомним, в середине октября было открыто движение на участке улицы Революции от Комсомольского проспекта до улицы Сибирской по обеим проезжим частям. Трамвайные пути прокладываются по бесшумной технологии от улицы Сибирской до центрального рынка.

- После того, как протянем трамвайную ветку от Куйбышева до Сибирской, будем смотреть по потокам на Садовый, - сказал Дмитрий Самойлов. – Что касается Паркового, то эта линия проектируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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