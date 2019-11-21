В выходные в Перми жители 67 домов останутся без воды
Компания «Новогор-Прикамье» сообщает о том, что в выходные 23 и 24 ноября краны пересохнут в квартирах 67 домов.
Так, в субботу 23 ноября с 9:30 до 19:30 воды не будет по следующим адресам:
-Братская 102, 135, 171, 171А, 173, 175, 177, 50А, 52, 96, 98
- Зеленогорская, 43
- Зеленогорская 2-я, 1
- Казахская, 102, 104, 106, 39, 56, 70, 70/1, 70/2, 71, 72
- Кемеровская, 45
- Красноуфимская, 51
- Лихвинская, 100, 60
- Ново-Ильинская, 53
- Осокинская, 39
- Сахалинская, 3
- Узбекская, 86
- Южноуральская, 63
- Петропавловская, 101, 103, 99
- Решетникова, 30
В воскресенье, 24 ноября, из-за планово-восстановительных работ без воды останутся жители домов в Свердловском районе:
- Бородинская, 26
- Вижайская, 10, 12, 14А, 15, 18, 21, 23
- Куйбышева, 147
- Лодыгина, 10, 4, 4А, 5, 5Д, 6, 7
- Люблинская, 24
- Никулина, 35, 41, 47
- Новосибирская, 13
- Запорожская, 3, 5
- Холмогорская, 2, 2А, 4/1, 4/2, 4/3, 4А, 6
ИСТОЧНИК KP.RU