2019-11-21T12:55:37+03:00
Общество

В выходные в Перми жители 67 домов останутся без воды

Водоснабжения не будет из-за ремонтных работ
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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Компания «Новогор-Прикамье» сообщает о том, что в выходные 23 и 24 ноября краны пересохнут в квартирах 67 домов.

Так, в субботу 23 ноября с 9:30 до 19:30 воды не будет по следующим адресам:

-Братская 102, 135, 171, 171А, 173, 175, 177, 50А, 52, 96, 98

- Зеленогорская, 43

- Зеленогорская 2-я, 1

- Казахская, 102, 104, 106, 39, 56, 70, 70/1, 70/2, 71, 72

- Кемеровская, 45

- Красноуфимская, 51

- Лихвинская, 100, 60

- Ново-Ильинская, 53

- Осокинская, 39

- Сахалинская, 3

- Узбекская, 86

- Южноуральская, 63

- Петропавловская, 101, 103, 99

- Решетникова, 30

В воскресенье, 24 ноября, из-за планово-восстановительных работ без воды останутся жители домов в Свердловском районе:

- Бородинская, 26

- Вижайская, 10, 12, 14А, 15, 18, 21, 23

- Куйбышева, 147

- Лодыгина, 10, 4, 4А, 5, 5Д, 6, 7

- Люблинская, 24

- Никулина, 35, 41, 47

- Новосибирская, 13

- Запорожская, 3, 5

- Холмогорская, 2, 2А, 4/1, 4/2, 4/3, 4А, 6

ИСТОЧНИК KP.RU

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