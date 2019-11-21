В Пермском крае мужчина набрал столько кредитов, что пришлось расплачиваться квартирой

СЕГОДНЯ 12:38 2019-11-21T12:38:44+03:00

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Житель Прикамья заплатил долг квартирой.

Каждый раз, оформляя кредитный договор, житель Прикамья уже знал, что выплачивать долг не будет. В очередной раз, чтобы получить заем, мужчина оставил в залог двухкомнатную квартиру.

После многочисленных просрочек кредитная организация обратилась в суд и добилась взыскания заложенной собственности.

Судебные приставы описали помещение и передали его на торги, однако, реализовать квартиру не удалось. Тогда недвижимость была предложена взыскателю в счет долга. Так как сумма долга была меньше стоимости объекта, банк перечислил остаток денежных средств на депозитный счет отдела судебных приставов. Остаточной разницы хватило на удовлетворение требований еще двух взыскателей.

ИСТОЧНИК KP.RU