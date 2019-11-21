2019-11-21T12:14:54+03:00
Общество

«УРАЛХИМ» удостоен золотой медали IFA

Эту награду вручают компаниям, которые ряду критериев
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Фото пресс-службы предприятияФото пресс-службы предприятия
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Международная ассоциация производителей удобрений (International Fertilizer Association, далее IFA) наградила филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» золотой медалью «лучшего в отрасли» по ответственному управлению производством.

Президент IFA Мостафа Терраб вручил награду заместителю председателя Совета директоров холдинга «УРАЛХИМ» Дмитрию Коняеву во время Стратегического форума IFA, который проходит в эти дни в Париже.

IFA учредила золотую медаль (IFA SHE Excellence Gold Medal) в рамках продвижения культуры высоких стандартов деятельности. Награды удостаиваются компании, которые проводят оценку своей эффективности и отвечают ряду критериев: высокие показатели техники безопасности и информированности о ней работников, снижение воздействия на окружающую среду и энергосбережение.

Дмитрий Коняев, заместитель председателя Совета директоров АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

- Получение престижной международной награды – это большая честь и высокая оценка работы холдинга «УРАЛХИМ» в трёх направлениях: энергоэффективность, охрана труда и здоровья работников, экология. Организация производства по самым высоким мировым стандартам и непрерывное развитие – приоритет для компании.

Филиал «ПМУ» первым из производителей удобрений в России в августе 2017 года прошёл сертификацию IFA по программе Protect&Sustain. На конец 2018 года насчитывалось 52 компании в 57 странах мира, которые прошли эту процедуру. Среди них ведущие производители минеральных удобрений, такие как YARA, Prayon, Mosaic, PotashCorp. В феврале 2019 года завод успешно прошел промежуточную проверку и подтверждение действия этого сертификата.

Программа Protect&Sustain основана на требованиях международных стандартов менеджмента качества, экологии и промышленной безопасности, а также учитывает специфику отрасли и технической спецификации Responsible Care RC14001. IFA признаёт, что сертифицированные по стандарту «Protect & Sustain» компании гарантируют: удобрения, технологические процессы, применяемые при их производстве, и вся логистика обращения удобрений минимизируют риски, связанные с негативным воздействием на окружающую среду.

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