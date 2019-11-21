В Прикамье услуги такси станут безопаснее для жителей

СЕГОДНЯ 12:01 2019-11-21T12:01:16+03:00

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Министерство транспорта Пермского края и агрегаторы такси в Прикамье подписали соглашение об информационном взаимодействии.

Согласно документу, еженедельно информационные сервисы будут проверять наличие разрешений на оказание услуг по перевозке пассажиров у водителей такси. Если разрешения нет, водитель не сможет брать заказы.

А министерство транспорта ускорит выдачу разрешений на работу при условии полного перечня требуемых документов.

На территории Пермского края официальное разрешение на работу выдано 2000 такси. После того, как начнется проверка водителей, нелегальные перевозчики доступ к серверу агрегатороров потеряют.

ИСТОЧНИК KP.RU