2019-11-21T11:45:23+03:00
Общество

"10 дней сидел в квартире с трупом хозяина". Волонтеры ищут дом слепому псу с нелегкой судьбой

Пока Барсик находится в пермском приюте
Алиса СОКОЛОВА
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Фото Барсика Алены ТишинойФото Барсика Алены Тишиной
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Волонтеры пермского муниципального приюта ищут дом 7-летнему слепому псу по кличке Барсик. Назвали его так, потому что он очень маленький и ласковый, совсем как кошка.

- Хозяин Барсика умер, и пес целых 10 дней сидел в квартире с трупом, - говорят волонтеры. - Без еды, без воды... Родственникам мужчины он оказался не нужен.

После такого длительного голодания у Барсика начались проблемы со здоровьем. Он в целом в порядке, но его нужно кормить специальным кормом.

- Он умница, очень добрый, абсолютно адекватный, - говорят волонтеры. - Пес находится в приюте, в настоящем в рассаднике инфекции. Да, взрослый, да, слепой, но это ведь не значит, что он не достоин счастливой жизни!

Барсик ищет передержку или новых хозяев. Также вы можете помочь его опекунам купить специальный корм. Все вопросы задавайте по телефону - 8-919-47-68-330 (Лилия).

ИСТОЧНИК KP.RU

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