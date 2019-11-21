Пермь в четвертый раз примет отборочный матч чемпионата России по баскетболу

СЕГОДНЯ 11:35 2019-11-21T11:35:32+03:00

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В Перми пройдет отборочный матч чемпионата России по баскетболу. В четвертый раз на пермском паркете встретятся сборные России и Северной Македонии.

- Пермь готова к матчу международного уровня. Спортивная инфраструктура краевой столицы соответствует заявленным требованиям федерации, - отметили в министерстве спорта Прикамья.

Пермь принимает матчи сборных уже в четвертый раз. Так, баскетбольные матчи здесь провели мужские сборные России и Финляндии в рамках квалификации Кубка мира, а также женские сборные России и Албании.

Матч состоится 23 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU