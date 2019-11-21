Пермь в четвертый раз примет отборочный матч чемпионата России по баскетболу
Он состоится 23 февраля 2020 года
Фото: Правительство Прикамья
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В Перми пройдет отборочный матч чемпионата России по баскетболу. В четвертый раз на пермском паркете встретятся сборные России и Северной Македонии.
- Пермь готова к матчу международного уровня. Спортивная инфраструктура краевой столицы соответствует заявленным требованиям федерации, - отметили в министерстве спорта Прикамья.
Пермь принимает матчи сборных уже в четвертый раз. Так, баскетбольные матчи здесь провели мужские сборные России и Финляндии в рамках квалификации Кубка мира, а также женские сборные России и Албании.
Матч состоится 23 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU