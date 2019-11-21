2019-11-21T11:01:06+03:00
Общество

В Прикамье жителям начислили 4,2 миллиарда рублей имущественных налогов

2,5 миллиарда - транспортный налог
Лилия Абибулаева
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--Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Жителям Пермского края начислили 4,2 миллиарда рублей налогов. Издание «Business Class» сообщает о том, что 2,5 миллиарда жители Прикамья должны будут заплатить в качестве транспортного налога. 1,2 миллиард - налог на имущество, а еще 700 миллионов рублей - земельный налог.

Оплатить имущественный налог необходимо до 2 декабря.

Управление налоговой службы сообщает, что в этом году налог на имущество начислен по кадастровой стоимости с учетом понижающего коэффициента. Кроме того, для пенсионеров, инвалидов и многодетных семей в этом году действуют льготы, но сообщать дополнительно об этом не нужно. Ведомство предоставит ее на основе имеющихся данных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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