В Прикамье жителям начислили 4,2 миллиарда рублей имущественных налогов
Жителям Пермского края начислили 4,2 миллиарда рублей налогов. Издание «Business Class» сообщает о том, что 2,5 миллиарда жители Прикамья должны будут заплатить в качестве транспортного налога. 1,2 миллиард - налог на имущество, а еще 700 миллионов рублей - земельный налог.
Оплатить имущественный налог необходимо до 2 декабря.
Управление налоговой службы сообщает, что в этом году налог на имущество начислен по кадастровой стоимости с учетом понижающего коэффициента. Кроме того, для пенсионеров, инвалидов и многодетных семей в этом году действуют льготы, но сообщать дополнительно об этом не нужно. Ведомство предоставит ее на основе имеющихся данных.
ИСТОЧНИК KP.RU