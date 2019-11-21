Проект «Город-сад. Наследие» занял третье место в краевом конкурсе

СЕГОДНЯ 10:27 2019-11-21T10:27:17+03:00

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Проект «Город-сад. Наследие», инициируемый Советом активной молодежи филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» «Лига лидеров», отмечен дипломом третьей степени в краевом конкурсе эколого-просветительских проектов в рамках акции «Дни защиты от экологической опасности».

Представители Совета активной молодежи «Лига лидеров» поделились опытом реализации проекта с экологами, представителями общественности и СМИ на краевом форуме «В гармонии с природой» 14 ноября 2019 года в г. Пермь. В этот же день прошла церемония награждения победителей номинации «Лучший эколого-просветительский проект» краевого конкурса, на котором проект «Лиги лидеров» отмечен дипломом III степени.

Венера Мухатаева, председатель Совета активной молодежи филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

- Молодежь «Азота» активно занимается волонтерством, принимает участие во всех городских субботниках и экологических акциях. Проект стал логическим продолжением нашей деятельности. Он посвящен 110-летиию со дня рождения практика-озеленителя Валентина Леонидовича Миндовского, известного как в Березниках, так и в Перми. Мы хотим не только отдать дань памяти гениальному человеку, но и возродить его лучшие научные традиции в озеленении промышленного города на Севере Пермского края.

В рамках проекта успешно реализуется целый ряд мероприятий: экологический квест для школьников, субботники, I этап конкурса по озеленению территорий образовательных учреждений. Участники конкурса весной получили гранты от филиала «Азот» в размере 5000 рублей и универсальные удобрения для благоустройства своих территорий. Для активистов конкурса была организована поездка в Соликамский Мемориальный ботанический сад им. Г.А. Демидова.

Людмила Быкова, начальник Управления по охране окружающей среды и природопользованию администрации города Березники:

- Азотчики активно участвуют в экологических мероприятиях города и края. Проект, который был представлен на «экологической трибуне» вызвал интерес и нашел партнеров среди работников музея, библиотеки, образовательных учреждений города. Объединив усилия, мы сможем сделать наш город красивее, показать подрастающему поколению хороший пример и вовлечь их в наше общее дело – заботу о природе.

23 ноября в Березниках состоится научно-практическая конференция для педагогов и участников конкурса по озеленению территорий. В рамках конференции пройдет награждение авторов лучших проектов. Грантовый фонд филиала «Азот» превышает 500 тысяч рублей. Средства пойдут на реализацию проектов и дальнейшее благоустройство территорий, прилегающих к школам, учреждениям дополнительного образования и детских садов.