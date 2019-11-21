В Перми осудили организатора подпольного казино
В Перми вынесли приговор 32-летнему пермяку. Мужчина арендовал подвал и открыл там подпольное казино.
Пермяк принял на работу крупье и администратора. В казино проводились турниры по покеру. Призовой фонд у каждого был достаточно внушительным, так как он формировался из ставок игроков. Казино посещали достаточно состоятельные люди.
В Перми осудили организатора подпольного казино.
По информации ГУ МВД по Пермскому краю, владелец заведения за несколько месяцев мог заработать полтора миллиона рублей.
- Попасть в клуб можно было только по рекомендации опытных игроков. Новички регистрировались на странице в социальной сети под никнеймами, которые в последующем были их «проходными билетами» в заведение, - сообщают в ведомстве.
Но в марте 2019 года заведение закрыли, а организатора и 9 сотрудников задержали. Крупье и администратора отпустили, а 32-летнего пермяка приговорили к двум годам лишения свободы условно и штрафу 50 тысяч рублей
ИСТОЧНИК KP.RU