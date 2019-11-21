Больше бонусов для абонентов Tele2 в Перми

СЕГОДНЯ 09:43 2019-11-21T09:43:13+03:00

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Tele2 ставит на первое место повседневные потребности абонентов не только в мобильной сфере, но и за ее пределами. Поэтому мобильный оператор предлагает своим клиентам скидки и подарки от партнеров в рамках программы лояльности «Больше». С 18 ноября 2019 года абоненты оператора в Перми смогут получать приятные бонусы от компаний в своем регионе. В программу лояльности добавились два предложения от локальных партнеров оператора.

Подарки доступны всем любителям вкусностей: в сети пиццерий «Pizzaman.Eat me!» абонентов Tele2 при заказе пиццы угостят вкусным чизкейком «Нью-Йорк». А еще есть бонус для тех, кому интересны интеллектуальные игры – бесплатный второй билет на участие в игре «Мозгобойня».

Чтобы принять участие в программе, абонентам необходимо получить промокод в приложении «Мой Tele2». Активировать его можно в любой день недели. Предложения от пермских партнеров действуют до 31 декабря 2019 года.

Ирина Строило, руководитель отдела маркетинга пермского филиала Tele2:

«Мы знаем, насколько активны, любознательны и легки на подъем наши абоненты, поэтому постарались подобрать наиболее актуальные и интересные предложения в рамках программы бонусов. Федеральные сети также доступны всем, кому это может быть интересно, но мы сосредоточились на местных компаниях, давно полюбившихся жителям Перми. Нашей задачей было собрать предложения из самых разных сфер, чтобы каждый клиент мог подобрать себе услугу и получить действительно нужный подарок».

Программа лояльности «Больше» – это более 300 партнеров по всей России. Кроме многочисленных предложений скидок и бонусов, список которых регулярно пополняется, в программе появляются и специальные акции от Tele2. Следить за обновлениями можно на сайте.