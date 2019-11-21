"Пустите, я не за справкой". Толпы пермяков грозятся выломать двери в наркодиспансере

СЕГОДНЯ 09:21 2019-11-21T09:29:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Новость о резком подорожании медицинской справки для получения водительского удостоверения встревожила пермяков, и люди ринулись в наркологический диспансер, чтобы приобрести справку по прежней цене.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/745101" frameborder="0"></iframe> За медицинской справкой в пермском наркодиспансере выстроились огромные очереди. Автор: Василий Вахрин.

Теперь, чтобы пройти медкомиссию, нужно занять очередь в другом конце города. В коридорах медучреждения яблоку негде упасть. Терпение у людей постепенно сдает. Пермяки ломятся в кабинеты и грозятся сломать двери.

Стоимость справки увеличится с тысячи до 5450 для категорий А,В и М. Также нужно будет сдавать анализы крови и мочи.

ИСТОЧНИК KP.RU