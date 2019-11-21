2019-11-21T09:05:07+03:00
Общество

Первые «Ласточки» из Перми в Екатеринбург запустят в декабре

Поезда начнут ходить с 9 декабря
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Губернатор Пермского края Максим Решетников сообщил о дате запуска скоростных поездов «Ласточка» из Перми в Екатеринбург.

Так, первые «Ласточки» начнут курсировать уже с 9 декабря. Поезд будет проходить через станции Бахаревка, Юг, Кукуштан, Кунгур, Кишерть, Шамары, Шаля, Коуровка, Первоуральск.

«Ласточка» будет отправляться из Перми в 6:27, а через 5,5 часов поезд прибудет в Екатеринбург. Время отправления поезда из Екатеринбурга - 17:16.

Билеты начнут продавать уже со следующей недели. Цена за один билет - 1051 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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