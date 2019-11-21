Презентацию нового дома от ПЗСП посетило более 200 человек

СЕГОДНЯ 08:39 2019-11-21T08:39:24+03:00

В здании на ул. Кисловодской, 12 будет всего 78 квартир повышенной комфортности

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19 ноября в выставочном центре «Пермская ярмарка» состоялась презентация нового дома от группы компаний ПЗСП по ул. Кисловодская, 12.

В новом шестнадцатиэтажном доме от ПЗСП на ул. Кисловодской, 12 будет всего 78 квартир повышенной комфортности, площадью от 41 до 84 кв. м. Строительство дома компания планирует завершить в конце 2020 года.

Напомним, ранее в рамках программы реновации застроенных территорий компания ПЗСП возвела в микрорайоне Мильчакова целый жилой комплекс, который стал очень популярным среди пермяков.

«Востребованность ПЗСП как надежного застройщика и удачное расположение – всё это объясняет успех, с которым прошла презентация нового дома, которую посетило более 200 человек», - отмечают в компании.

Кроме того, на прошлой неделе ПЗСП презентовал дом по ул. Екатерининская, 177а. Новый дом в центре Перми – это совместный проект предприятия с компанией «Дедал». Продажи квартир в этом доме стартовали 15 ноября. Особенность этого объекта в том, что он строится по монолитно-каркасной технологии, что позволило предложить пермякам большой выбор планировочных решений. Сдача дома намечена 4 квартал 2021 года.

Дом Кисловодская, 12: застройщик ООО «Спецстрой Кисловодская, 12». Подробная информация и выбор квартир на сайте pzsp.ru.

Дом «Дипломат» на Екатерининской, 177а: застройщик: ЗАО «Дедал», инвестор: ООО «ПЗСП-Инвест». Подробная информация и выбор квартир на сайте pzsp.ru.

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